Patrick Weber vous emmène à la découverte des origines du Vatican

Dans "Le temps d'une Histoire" Patrick Weber vous emmène au Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle. Il vous propose un documentaire surprenant qui reconstitue l'histoire des lieux à l'aide de l'animation et d'une modélisation 3D et CGI (Computer-generated imagery). Les recherches des archéologues et les travaux des équipes de restauration de la Cité vaticane nous aide à ouvrir les portes de ce lieu habituellement secret.

Le destin de la huitième colline de Rome est exceptionnel : deux mille ans d'histoire qui ont vu une simple tombe devenir le siège universel de la chrétienté.

Dépositaire d'une mémoire unique au travers de ses archives et sa collection de manuscrits, le Vatican est aussi un palais à l'architecture exceptionnelle où s'exposent les trésors de la peinture et de la sculpture. C'est cette concentration en une même cité de tant de pouvoirs, de connaissances et de richesses artistiques qui questionne.

Comment cette minuscule cité est-elle devenue un centre universel à la fois religieux, politique et artistique ? Et quel a été le rôle de l'art, qu'il soit peinture, sculpture ou architecture, dans l'édification du pouvoir des papes ? Aujourd'hui, au-delà de la légendaire culture du secret, c'est la science qui nous ouvre les portes du Vatican. Les archéologues fouillent catacombes et nécropoles antiques pour remonter aux origines de la cité.

Un documentaire de Marc Jampolsky et Marie-Christine THIRY à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 26 mars à 22h00 sur La Une.