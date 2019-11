A la recherche du trésor sacré d'Hitler

Patrick Weber nous emmène à la recherche du trésor sacré d'Hitler dans "le temps d'une histoire". Dans un documentaire palpitant, on suit le parcours d'un soldat américain, spécialiste de l'art médiéval, chargé de retrouver ce trésor sacré aussi appelé "Regalia".

1945 : la guerre est quasiment finie. L’Allemagne est occupée par les Alliés. Les dignitaires nazis ont été capturés et sont en passe d’être jugés ou se sont suicidés. Les renseignements militaires américains ont recueilli une information confidentielle inquiétante : Hitler s'était emparé des "Regalia", le trésor du St-Empire germanique, symbole du pouvoir de la domination européenne. Et ce trésor a disparu...

A trois mois du procès de Nuremberg qui va juger les grands criminels nazis, il est impératif pour les Américains retrouver ces "Regalia". Mais qui a volé le trésor sacré d'Hitler et où se cache t-il ? Walter Horne, un soldat américain d'origine allemande, spécialiste de l’art médiéval sacré, est dès lors chargé d’une mission périlleuse : en trois semaines, il doit retrouver le trésor sacré et résoudre, par la même occasion, une énigme qui pourrait remettre en cause la fin du Troisième Reich.

A voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 01 novembre à 22h45 sur la Une