"Le temps d'une histoire" rend hommage au couturier et avant-gardiste Pierre cardin

Pour rendre hommage à Pierre Cardin, décédé le 29 décembre dernier, Patrick Weber propose ce documentaire coproduit par la RTBF qui retrace le parcours du célèbre couturier qui a bousculé le monde feutré de la Haute Couture pour se construire un destin et un empire.

La vie de Pierre Cardin est le roman passionnant du plus controversé des grands couturiers français de son enfance misérable de réfugié italien à son exceptionnelle réussite artistique et économique. C’est l’histoire d’un homme qui a bâti un empire à la seule force de son talent et de sa volonté, toujours avant-gardiste, en matière artistique comme dans les affaires, et qui a toujours privilégié sa liberté face aux usages du monde de la haute couture.

A travers sa vie, ce sont aussi les incroyables mutations des 70 ans dernières années de notre histoire que l’on peut relire de façon toujours surprenante : de la fin du monde aristocratique d’avant-guerre à l’émergence de la classe moyenne, de la naissance de la culture " jeune " aux débuts de la conquête spatiale, des premières traces de la mondialisation à la chute du bloc communiste, Cardin a toujours eu un coup d’avance sur ses contemporains, bousculant le monde feutré de la Haute Couture pour se construire un destin et un empire.

