Le Temps d'Une Histoire vous emmène en Iran avec l'exubérant banquet du Shah

En 1971, le shah d’Iran, autoproclamé roi des rois, célébra les 2500 ans de l’empire perse par la plus luxueuse fête de l’histoire. Disposant d’un budget sans limites, il convia les 600 personnes les plus puissantes de la planète seront conviés aux fêtes de Persépolis. Trois jours de démesure, symboles du fossé entre le roi et ses sujets qui le renverseront huit ans plus tard.

À l’époque, l’empereur a besoin de redorer un blason terni par l’image de la répression menée par la dynastie Pahlavi, considérée comme " la marionnette américaine " par le reste du monde. Le 2 juin 1967, l’Allemagne organise des manifestations contre le Shah d’Iran, alors en visite officielle à Berlin, et l’étudiant Benno Ohnesorg est tué par un policier. L’événement marque les prémices du Mai 68 allemand, et renforce l’impopularité de Mohammad Reza Pahlavi, relégué dans les esprits au même rang peu glorieux que celui de la guerre du Vietnam.

En octobre 1971, le monarque profite ainsi du 25e centenaire de la fondation de l’Empire perse – et accessoirement de l’anniversaire de sa femme Farah Pahlavi, née le 14 octobre 1938 – pour organiser ce qu’il espère être le " plus grand show du monde ", diffusé en mondovision par satellite et auquel toutes les têtes couronnées et hommes politiques du moment se sont empressés de participer.

À voir dans Le Temps d’Une Histoire, le vendredi 16 octobre à 22h40 sur La Une.