Des archives inédites et privées pour redécouvrir Grace Kelly

Patrick Weber propose à ses téléspectateurs un documentaire inédit sur la princesse Grace composé notamment d'archives privées de la famille Grimaldi, commentées par des membres de la famille elle-même ! Un documentaire inédit sur l'actrice américaine et princesse de Monaco.

Considérée comme l'une des plus belles actrices de son époque, Grace Kelly fait encore rêver. D'elle, on sait tout. Sa carrière d'actrice et son mariage avec le prince Rainier jusqu'à sa mort tragique dans un accident de voiture en 1982. Mais que peut-on encore raconter sur cette star mythique ? Ce documentaire raconte la vie de Grace de Monaco comme on ne l'a jamais racontée : à travers le regard de ses proches et de ceux qui l'ont aimée et fréquentée : sa famille et ses amis.

Pour la première fois, la famille Grimaldi a accepté d'ouvrir ses archives privées - dont plus de 50% sont inédites - et de les commenter devant la caméra du réalisateur Serge de Sampigny.

Parmi celles-ci, de nombreux films tournés en 8mm et en super-8 (par Grace Kelly et le Prince Rainier eux-mêmes) qui nous montrent une mère de famille bien différente de l'image officielle : libre, vivante, entourée de ses enfants et participant à la vie de maison. Retour sur une icône et un destin exceptionnel.

A voir dans "Le Temps d'une Histoire" : "Elle s'appelait Grace Kelly" le vendredi 13 novembre à 22h45 sur La Une.