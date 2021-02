De nouvelles découvertes sur Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte

Patrick Weber vous emmène sur les bords du Nil à la recherche de cette icône et star de l’antiquité et qui fut certainement la plus célèbre des Pharaons. Mais qui était Cléopâtre derrière la femme ? De nouvelles découvertes ont de quoi nous étonner.

En août 2020, une tombe intacte a été découverte lors de fouilles à Taposiris Magna, un temple sur le delta du Nil. Cette tombe serait-elle celle de la dernière reine d’Égypte, Cléopâtre ?

Le documentaire suit l’équipe de l’archéologue Kathleen Martinez qui réalise des fouilles depuis une quinzaine d’années en Egypte et vient de faire une découverte rare : celle d’une tombe contenant deux momies, décorées à la feuille d’or.

Dernière reine d’Égypte, Cléopâtre est l’une des dirigeantes les plus célèbres de l’histoire mais les détails de sa mort restent incertains : elle se serait suicidée à 39 ans suite à sa défaite face à Octave (qui deviendra par la suite l’empereur Auguste). L’amant de Cléopâtre, Marc-Antoine se serait également suicidé en apprenant la nouvelle de sa mort. Ils auraient été ensevelis ensemble dans un endroit secret. L’emplacement exact de leur tombe reste un mystère de plus de 2000 ans.

Le documentaire s’attache également à percer à jour l’insaisissable reine égyptienne. Car malgré sa célébrité, Cléopâtre reste une énigme.

Sa vie ne peut se résumer au récit romantique et de séduction qui l’a entourée jusqu’à ce jour. Elle était apparemment érudite et avait une grande connaissance des mathématiques. En parallèle à la recherche de son dernier lieu de repos, les archéologues tentent de retracer sa vie et essayent de comprendre qui elle était et comment elle vivait.

"Le mystère Cléopâtre- la dernière reine d’Egypte" un documentaire de Rosalind Bain à ne pas manquer dans "Le temps d’une histoire" le vendredi 26 février à 22h40 sur la Une, et à revoir sur Auvio jusqu'au 27 mai !