"Le Temps d’Une Histoire" rend hommage à Annie Cordy, une actrice belge d’exception

Le réalisateur Cyrille Gallais nous partage son rapport à Annie “Annie Cordy est entrée dans ma vie, à travers la télévision, quand j’avais 8 ans. À l’époque, c’était l’amie que j’aurais adoré avoir, celle qui fait les pires bêtises pour te faire rire et qui ne se fait jamais prendre, celle qui te donne le sentiment que tout est possible. J’avais 15 ans la première fois que je l'ai rencontré... Aujourd’hui, j’en ai 35 et près de 20 ans de souvenirs, d’échanges et de moments partagés. Ces trois dernières années, je suis venu régulièrement la voir dans sa Villa Dolly à Cannes pour la filmer, pour tenter de capter une personnalité pourtant insaisissable. Pour essayer de comprendre Annie, il faut rentrer dans son imaginaire sans aucun préjugé, sans aucune certitude, sans but précis. Il ne faut pas trop poser de questions pour ne pas gâcher la magie, il faut rentrer dans le jeu, dont seule Annie connaît les règles.”