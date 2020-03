Patrick Weber vous emmène ce soir à Pompéi sur le suite des fouilles. C'est aux côtés de Massimo Ossana, le directeur du site de Pompeï, qu'on découvre les fouilles qui s’y déroulent depuis 1950. Un quartier détruit par le Vésuve en l’an 79 révèle alors ses secrets... Pour la 1ère fois dans l’histoire de Pompeï, la science et la fiction permettent d’expliquer comment le volcan a détruit la ville et enseveli des milliers de personnes.

Les nouvelles fouilles les plus importantes ayant eu lieu depuis 70 ans à Pompéi sont menées par une centaine d’archéologues, anthropologues et restaurateurs. Ils mettent au jour une rue bordée de maisons, dans lesquelles ils trouvent des fresques magnifiques, des mosaïques et les corps de victimes saisies par l’éruption du Vésuve en octobre 79.

Le documentaire raconte cette mission exceptionnelle avec toute la dramaturgie du temps qui est compté et l’émotion à être confronté à la fouille d’une scène de catastrophe. Au fil des jours, le profil des victimes se précise pour les archéologues. Leurs maisons, les graffitis sur les murs et les corps livrent des informations. Ce qu’imagine les scientifiques se matérialise dans des scènes de fiction qui mettent en scène les personnages dont on a retrouvé les corps. Petit à petit, ces moments de reconstitution se précisent : scènes de vie quotidienne de nos personnages avant le drame jusqu’au moment où l’éruption se produit et où ils succombent. Pour la première fois, c’est l’histoire exacte de ce qui s’est passé dans un petit morceau de la ville de Pompéi qui se trouve dévoilé par la science et fidèlement reconstitué en fiction. Pompéi renaît de ses cendres….

