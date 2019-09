"Le temps d'une histoire" : Patrick Weber vous propose une soirée spéciale Simenon pour démarrer !

Plus

Grande nouveauté de la rentrée, Patrick Weber vous fait voyager dans le temps et à travers les continents chaque vendredi dans "Le temps d’une histoire". Un magazine qui vous fera entrer de plain-pied dans la vie d’une personnalité.

De quoi va-t-on parler ?

Que ce soit les Belges Georges Simenon, ou Etienne Davignon, mais aussi Marie-Antoinette ou Léonard de Vinci, Patrick rend l’histoire accessible et captivante avec des portraits de célébrités actuelles ou d’époque. Une occasion de lever le voile sur toutes les facettes de l’Histoire : politique, judiciaire, royale, sportive, du star-system, de la recherche scientifique, militaire, culturelle.

A retrouver dès le vendredi 13 septembre à 20h55 sur La Une.

Première soirée spéciale Georges Simenon

Pour rendre hommage au célèbre écrivain belge Georges Simenon, décédé il y a 30 ans, Patrick Weber propose une soirée hommage en deux temps avec le téléfilm "L'escalier de fer", une adaptation du roman de Simenon avec Laurent Gerra et Annelise Hesme, suivi du documentaire "Le siècle de Simenon" réalisé par Pierre Assouline.

Un rendez-vous incontournable qui inaugure la nouvelle case histoire du vendredi !

A 20h20 : "L’escalier de fer" (2013)

Laurent Gerra joue son premier rôle dramatique dans l’adaptation du roman de Georges Simenon, "L’escalier de fer". Il y endosse le rôle d’un représentant d’imprimerie, régulièrement pris de violents malaises, qui soupçonne sa femme (Annelise Hesme) de l’empoisonner... Ou bien n'est-ce qu'un délire de personne malade qui le ronge ?

3 images Laurent Gerra dans "L'escalier de fer" 2013/FILM&PICTURE TV DISTRIBUTION

A 22h40 : "Le siècle de Simenon"

Simenon ce n’est pas moins de 260 livres, dont 72 Maigret… et de nombreux documentaires consacrés à sa vie et son œuvre. Celui que nous vous proposons ce soir est différent et vous invite à découvrir, pour la première fois, sa vision du monde, qu’il s’agisse de littérature, de politique, d’actualité ou tout simplement de la vie quotidienne des petites gens, univers dont il était issu.

Simenon y raconte sa vie, son métier de journaliste et sa carrière d'écrivain. Il y parle des femmes. Il énonce ses points de vue sur la morale, les classes sociales, raconte son observation attentive du genre humain, son écriture romanesque. Il évoque sa relation difficile avec son milieu social, et plus particulièrement sa mère.

A travers des archives, des photos, des documents et des extraits de films tirés de son œuvre, "Le siècle de Simenon" ne donne pas seulement à voir mais aussi à entendre Simenon raconter son siècle. Sa voix commente les images de son époque qui défilent à travers son seul regard. Ce film est en quelque sorte un "Simenon par lui-même". Avec en fil rouge, Simenon qui s’adresse à sa mère, parlant pour la première fois de la fameuse lettre qu’il lui adressa après sa mort.

Initié par le journaliste Pierre Assouline, ce documentaire fait partie de la collection documentaire "Le siècle de…". Ces documentaires nous évoquent l’histoire du XXe siècle à travers le regard, la parole et les réalisations de figures majeures du monde culturel.

3 images Dans "Le siècle de Simenon", Simenon y raconte sa vie, son métier de journaliste et sa carrière d'écrivain. 2014/LES FILMS DU CARRÉ

