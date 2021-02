Le temps d'une histoire : Magritte - La trahison des images

Patrick Weber nous plonge dans l’œuvre de l’un des peintres les plus populaires du XXe siècle. Il donne les clés pour comprendre comment, à partir de symboles parfois très simples, l’artiste belge a construit un langage pictural qui va bien au-delà de la seule étiquette "surréaliste" qui lui est souvent apposée.

Né en 1898 et mort en 1967, à la fois peintre et sculpteur, René Magritte était un peintre avant toute chose. Et quand on lui demandait ce qui se cache derrière sa peinture. Voilà ce qu’il répondait : " Rien ! Je peins des images visibles qui évoquent quelque chose d’incompréhensible. Je ne suis pas un symboliste… Mais bien sûr, je ne puis empêcher les gens d’interpréter mes toiles. S’ils préfèrent essayer de traverser les murs plutôt que de passer par la porte, que voulez-vous que j’y fasse ? ".

Ce film s’attache à la pensée d’un homme qui, parmi d’autres choses s’adonnait à la peinture. L’aventure surréaliste de Magritte commence en 1923, lorsqu’il découvre, dans une revue, une reproduction du chant d’amour de Giorgio de Chirico. Pour la première fois, il a le sentiment d’être confronté à une image qui, comme un électro encéphalogramme, est directement branché sur la vie de l’esprit. Il dit de ce tableau : " Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois. "

Jusqu’à sa dernière œuvre, Magritte sera fidèle à ce choc fondateur : " J’ai compris que j’avais enfin trouvé ce qu’il fallait peindre et je m’y suis tenu. Ma peinture n’a plus changé d’orientation. Mes tableaux sont des pensées visibles. Ces pensées sont formées exclusivement par les figures que le monde m’offre. Ces figures sont réunies dans un ordre qui évoque le mystère. "

