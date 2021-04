Le temps d'une histoire : Le pouvoir et la paranoïa d'Aldolf Hitler

Découvrez comment, obsédé par sa propre sécurité, le dictateur du IIIe Reich a organisé toute sa vie quotidienne autour de mesures hors-norme pour soulager son incessante paranoïa

Adolf Hitler a accumulé les ennemis, subi plus de 40 attentats et tentatives d'assassinat et pourtant, il s'en est sorti sans une égratignure. Comment Hitler s’est-il protégé ? Obsédé par sa propre sécurité, le dictateur a organisé toute sa vie quotidienne autour de mesures hors-norme : services de protection pléthoriques, moyens démesurés et étonnantes stratégies déployées pour soulager son incessante paranoïa. A partir d’archives et de témoignages d’historiens et de psychiatres, ce film révèle les peurs les plus intimes de cette figure terrifiante.

Un documentaire de Caroline Amiard à voir dans le "Temps d'une histoire" le vendredi 23 avril à 22h40 sur la Une