Le temps d'une histoire: Jean-Paul II, un destin exceptionnel

Karol Wojtyla connaît une jeunesse compliquée alors que son pays, la Pologne, est soumis à l'impitoyable occupation nazie. Il fait l'expérience du travail forcé et du séminaire clandestin. Puis il affronte le nouveau pouvoir communiste dont il devient un adversaire redouté. Mais Wojtyla serait resté un inconnu aux yeux du monde sans cette journée de 1978 où il devient le pape que l'on n'attendait pas.

"À droite sur la photo" est une collection de documentaires qui raconte la vie des grands personnages de notre histoire à partir des témoignages de celles et ceux qui furent leurs plus proches ; ces personnages, souvent anonymes, qu'a première vue on aperçoit à peine. Ceux sont eux, là... À droite sur la photo.

Le cardinal Dziwisz a été le secrétaire particulier du pape Jean-Paul II. Depuis la Pologne, écrasée par l'occupation nazie puis par le régime communiste, il a suivit Karol Wojtila jusqu'à Rome où il est devenu l'un des hommes les plus puissants du Vatican. Il nous raconte l'intimité et les combats de Jean-Paul II : l'homme que l'histoire considère aujourd'hui comme celui qui vaincu le totalitarisme en Europe.