Léonard de Vinci, le surdoué de la Renaissance dans le "Temps d'une histoire"

Patrick Weber nous aide à préciser l'image que nous avons tous de Léonard de Vinci. Comment un seul et même homme a-t-il pu à la fois peindre La Joconde, concevoir le roulement à billes et donner la première description clinique de l'artério-sclérose...?

Le documentaire de François Bertrand répondra à ces questions et bien d'autres encore, en recueillant des indices grâce à ses recherches sur le terrain et ses rencontres avec les plus grands spécialistes de Léonard. Il retracera le parcours de cet homme surdoué de la Renaissance, et tentera de nous donner à voir le génie implacable de Léonard dès 22h50 sur La Une.

A découvrir dans "Le temps d'une histoire" "Leonard de Vinci, l'homme universel" le vendredi 25 octobre à 22h50