le roi Attila, l'énigme des Huns

Dans "Le temps d'une histoire", Patrick Weber nous parle des Huns et de son célèbre roi sanguinaire, ATTILA. Peuple nomade dont on ne sait presque rien, mais dont certains secrets nous sont révélés grâce à de nouvelles découvertes archéologiques.

On le surnommait le Fléau de Dieu. On disait que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Il s’appelait Attila et a régné pendant vingt ans. 1500 ans plus tard, son souvenir demeure gravé au fer et au feu dans nos mémoires, puisqu'il est l'une des figures du Diable, le mal incarné.

Pourtant, Attila et les Huns dont il était le roi demeurent un mystère. On ne sait rien d'eux, ou presque. Depuis des siècles, historiens, archéologues et scientifiques émettent des hypothèses, échafaudent des théories. En vain. Même la langue que parlaient les Huns nous est inconnue.

Mais une découverte archéologique sans précédent va peut-être lever un coin du voile... Un gigantesque site, perdu dans les steppes du Kazakhstan : Altynkazgan - en kazakh, "le lieu où l'or est enfoui"... Un site où, contre toute attente, les archéologues russes qui y conduisent les fouilles depuis 2014 ont exhumé des trésors enterrés là par des Huns contemporains d'Attila.

