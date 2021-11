Le masque de fer : le secret enfin révélé !

L’Homme au masque de Fer… ou plus simplement, le Masque de Fer. Une énigme qui, depuis qu’en 1751, un certain Monsieur de Francheville, alias Voltaire, y a consacré quelques pages dans son Siècle de Louis XIV, fait couler beaucoup d’encre… L’histoire véridique d’un prisonnier qui, 34 ans durant, suivra son geôlier attitré, Bénigne Dauvergne de Saint-Mars, de Pignerol à Exilles, de l’île Sainte-Marguerite à la Bastille. À l’occasion de l’un de ces transferts, des paysans apercevront un prisonnier portant un masque de fer… Depuis, on ne compte plus les interprétations d’un mystère – peut-être finalement résolu – qui a inspiré nombre de médias !

En littérature…

© Tous droits réservés En langue française, c’est près d’une vingtaine d’ouvrages qui prennent pour base cette histoire. Le plus ancien est probablement celui de l’un des prête-noms de Voltaire, Charles de Fieux, chevalier de Mouhy. Dans Le Masque de Fer ou Les Aventures admirables du père et du fils, paru au milieu du XVIIIe siècle, aucun rapport avec Louis XIV, mais bien l’histoire de Don Pèdre, vice-roi de Catalogne, et de son épouse secrète, la sœur du roi de Castille, dont les visages seront enfermés dans un masque de fer ! L’œuvre a été rééditée en 2019 chez Hachette. En 1821, dans La Prison, Alfred de Vigny évoque le Masque de Fer recevant le prêtre venu l’assister dans ses derniers moments. Les admirables vers du poète y décrivent un moine affligé par sa rencontre avec un être qui est presque un mort-vivant, caché sous un masque de métal sur lequel se reflète la lumière d’un flambeau…

© Tous droits réservés Dans Le Masque de Fer, en 1965, Marcel Pagnol se montre véritablement passionné par l’énigme ; quelques années plus tard, il reverra son texte d’où sortira un essai, Le Secret du Masque de Fer. Pagnol est peut-être celui qui s’est approché au plus près de l’identité du prisonnier, un certain Eustache Dauger de Cavroye…

© Tous droits réservés Évidemment, le plus célèbre roman autour de cette énigme n’est autre que Le Vicomte de Bragelonne, d’Alexandre Dumas. Précédé par Les Trois Mousquetaires et Vingt ans après, il constitue le dernier épisode d’une série consacrée aux Mousquetaires, dont Monsieur de Saint-Mars fit partie. L’action se situe dans les premières années du gouvernement propre de Louis XIV, l’épisode du Masque de Fer demeurant le plus connu.

​​​​​​​Au théâtre…

Accédant au fil du temps au statut de mythe, l’énigme n’échappera pas à son adaptation théâtrale. Le 3 août 1831, L’Homme au Masque de Fer, drame en cinq actes et en prose de Narcisse Fournier et Auguste Arnould, est créé au théâtre de l’Odéon, à Paris…

© Tous droits réservés En 1839, partant de la théorie du frère de Louis XIV, Victor Hugo entame l’écriture d’une œuvre en vers, Les Jumeaux. L’auteur situe l’histoire sous la Régence d’Anne d’Autriche, mais le texte demeurera inachevé. Pourquoi ? Peut-être parce que Hugo avait commencé cette pièce en souvenir des liens puissants qui l’unissaient à son frère aîné Eugène, décédé deux ans plus tôt ? Peut-être parce qu’à la suite de ce décès, il avait fini par culpabiliser du fait d’avoir relégué à l’ombre de son génie, les talents littéraires de ce frère tant aimé ? Peut-être parce qu’il avait épousé Adèle, la femme qu’aimait Eugène, ainsi précipité dans la dépression le menant à plusieurs internements ?

© Tous droits réservés Plus tard, Maurice Rostand, le fils d’Edmond, s’attellera à l’écriture de la pièce en quatre actes, en vers, Le Masque de fer. Sa création aura lieu le 1er octobre 1923 au théâtre Mogador, à Paris, alors dirigé par la comédienne et poétesse Cora Laparcerie qui y jouera les rôles du Masque et de Louis XIV.

​​​​​​​Et dans le 7e Art…

Fatalement, le cinéma ne pouvait que s’emparer du thème, reprenant à l’infini la thèse du frère ou demi-frère du Roi-Soleil. Dès 1904, dans le film muet Le Règne de Louis XIV, l’un des six tableaux est consacré au Masque de Fer.

© Tous droits réservés Le cinéma étranger ne sera pas en reste, l’Allemagne avec Der Mann mit der eisernen Maske, en 1923 ou le Mexique et son El Hombre de la Mascara, vingt ans plus tard. Évidemment, les titres anglo-saxons sont les plus répandus, avec The Iron Mask et The Man in the Iron Mask, des productions rassemblant des vedettes telles Douglas Fairbank, Richard Chamberlain, Patrick McGoohan – le héros de la série "Le Prisonnier" y joue un autre détenu : Nicolas Fouquet -, Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons, John Malkovich… et même Gérard Depardieu !

© Tous droits réservés Dans la sphère francophone, c’est évidemment la production franco-italienne sortie en 1962, Le Masque de fer, qui fait autorité. Réalisée par Henri Decoin sur un scénario de Cecil Saint-Laurent, on retrouve un Jean Marais en d’Artagnan et un Jean-François Poron en Louis XIV, versus son jumeau, Henri. D’autres célébrités du grand écran y apparaissent : Claudine Auger, Jean Rochefort, Noël Roquevert… Au-delà de l’histoire de la gémellité, le film est aussi une réflexion sur l’inévitable temps qui passe… Comme celui qui passe depuis qu’est mort le Masque de Fer, en 1703.