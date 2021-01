Le mari de la reine, l'inconnu de Buckingham

Le Prince Philip, un prince méconnu, éclipsé par son épouse, la Reine d’Angleterre.

Il est grand, distingué, plus vieux que la Reine. On l'a vu mille fois à côté de son épouse, le plus souvent on l'a vu juste derrière, comme le protocole l'exige. Mais que sait-on sur lui ? Dans la famille royale d’Angleterre, ce n’est pas une star comparé à son épouse la Reine Elisabeth, à fils le prince Charles, ou à son petit-fils le prince William.

Le prince Philip reste une énigme bien qu’il ait épousé en 1947 la Reine d’Angleterre ou plutôt parce qu’il a épousé la Reine et qu’elle l’a, pendant plus de 60 ans, purement et simplement, éclipsé. Du coup, on ne sait pas qui est cet homme. On ne sait pas qu’il est né à Corfou, que son grand-père est le roi Georges 1er de Grèce, que son père André a failli être exécuté, qu’il a été sans le sou pendant toute son enfance, que ses sœurs ont convolé avec des nazis, qu’une incroyable intrigue lui a permis d’épouser Elisabeth future Reine d’Angleterre et qu’à peine sa femme sur le trône il eut le sentiment, selon ses propres termes, d’être devenu un microbe.

