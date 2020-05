Le dernier voyage du peintre Matisse

Dans "Le temps d'une histoire", Patrick Weber revient sur le dernier grand voyage du peintre Henri Matisse, celui vers la Polynésie.

En mars 1930, Matisse, âgé de 60 ans, ressent une dernière fois l'appel du large, l'appel de l'ailleurs. Lui, qui a déjà migré du Nord de la France jusqu'à la Provence (où il vit désormais depuis 1917), il embarque cette fois-ci pour un très long voyage : il part pour la Polynésie, en quête d'autres lumières, couleurs et formes. Ce voyage polynésien est aussi une quête de lui-même qui, de retour en Provence, va imprégner les 25 dernières années de sa vie artistique, l'amenant jusqu'au seuil de l'art contemporain.

"J'ai toujours eu conscience d'un autre espace dans lequel évoluait les objets de ma rêverie. Et j'ai toujours été pris par la lumière et sa poésie. La rêverie d'un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d'un homme qui n'a jamais voyagé" - Henri Matisse.

