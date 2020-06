L'homme à la célèbre chaussure aux semelles rouges

Patrick Weber enfile ses plus beaux souliers et nous présente un portrait inédit de Christian Louboutin, alchimiste libre et passionné qui imagine des souliers comme de véritables objets d’art.

Instinctif et spontané, Christian Louboutin est un créateur au parcours singulier. Constamment en éveil, il développe au rythme des saisons des collections de souliers et d’accessoires immédiatement reconnaissables. Des destinations lointaines où il s’isole pour dessiner sans contrainte à l’usine en Italie où règne une rigueur et un savoir-faire minutieux, Christian Louboutin nous dévoile les coulisses d’un processus créatif fait d’échanges et de voyages.

Au fil des mois, le documentaire suit le créateur dans son quotidien et assiste à la naissance d’un événement exceptionnel : la conception de la première grande exposition qui lui est consacrée en France et qui se tient depuis février 2020 au Palais de la Porte Dorée à Paris. Ce documentaire est l’occasion pour Louboutin de partager son amour du soulier, de rendre un hommage vibrant aux artistes et artisans qui ont croisé son chemin tout en revenant sur ses sources d’inspiration et sur l’enthousiasme que suscite l’acte de création pour lui.

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 5 juin sur La Une à 22h05 dans "Le temps d'une histoire"



Réalisation : Olivier Garouste

Production : Macassar Productions & RTBF

