"Alexandre Dumas, le flamboyant" le documentaire pour les 150 ans de l'auteur des 3 Mousquetaires

Patrick Weber vous transporte 150 ans en arrière avec l'auteur des 3 Mousquetaires : Alexandre Dumas

Alexandre Dumas (1820-1870) est l'un des auteurs français les plus prolifiques du XIXe siècle. Il est aussi l'un des plus populaires.

Ses 2 œuvres principales " Les 3 mousquetaires " et " Le comte de monté Cristo " ont été traduites dans toutes les langues, et ce, depuis leur parution en 1845. Avec un grand sens du romantisme et de l'action, il est au centre d'un atelier d'écriture produisant de véritables sagas à un rythme presque frénétique. Réinventant l'histoire de France, il est un véritable show-runner, insufflant de l'énergie à ses personnages et situations, souvent inspirés de sa propre vie.

Pour célébrer le 150e anniversaire de sa mort, le documentaire égrène 10 années de la vie d’Alexandre Dumas : de 1842 à 1852, c'est à dire du début de la collaboration qu'il entretiendra avec Auguste Maquet jusqu’à son exil bruxellois dont il ne reviendra qu'en 1853. Ces 10 années sont un condensé de l'existence tout entière de l'écrivain : de la gêne à la richesse puis de la gloire à la banqueroute. 10 années qui résument une vie aussi extravagante et pleine de rebondissements que celle qu'il inventera pour ses héros. 10 années de boulimie créative et d'un appétit de vivre hors normes.

Nous le suivrons dans ses pérégrinations à travers l'Europe : de Florence à Monte Cristo (dont il conservera le nom pour son futur roman), de Marseille siège des mousquetaires à Saint-Germain-en-Laye, de Paris à Bruxelles. Un voyage dans la vie et dans la création de celui qu'on peut considérer comme le tout premier Showrunner de l'histoire de la fiction et le père de nos séries actuelles

"Alexandre Dumas, le flamboyant" un documentaire d'Arnaud Xainte et Jean Frédéric Thibault à voir dans "Le temps d'une histoire" le samedi 11 décembre à 22h40 sur la Une, et en replay sur Auvio jusqu'au 10 janvier 2021 !