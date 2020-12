John Lennon: La RTBF rend hommage pour ses 80 ans

Tempo - Classic Albums : John Lennon

La Trois vous propose un documentaire sur le tout premier album de John Lennon en solo à 22h45.

L’année 1970 marquera, dans la vie de John Lennon, ce qu’il est convenu d’appeler un tournant. Outre le fait qu’elle date de façon officielle la séparation des Beatles, cette période sera, tant sur le plan artistique que personnel, celle des changements profonds. John et Yoko commencent au printemps une thérapie dite du cri primal sous la direction du psychologue Arthur Janov.

Après quatre mois de séances consacrées au "retour sur soi" et au "traumatisme de la petite enfance", Lennon, avec Ringo Starr, le bassiste Klaus Voorman et le producteur Phil Spector, entame l’enregistrement de ce premier véritable album solo : Plastic Ono Band. Il contient certaines des chansons les plus personnelles et cathartiques que John ait jamais écrites, notamment "Mother", "Love", "Working Class Hero", "Isolation" et "God", s’inspirant de ses débuts douloureux et difficiles, les chansons abordent les thèmes fondamentaux de la mort, de l’isolement, de la colère, de la religion, de la lutte des classes, de la peur et de l’amour.

