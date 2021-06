En prime sur la Une : Voyage au pays des JO dans "le Temps d'une histoire"

© Tous droits réservés

Les Jeux olympiques se démarquent de tous les événements athlétiques jamais imaginés. Universels, ils sont ouverts à tous les sportifs et tous les sports y sont admis. Ils répondent surtout, et depuis leurs création en 1896, à un vœu pieux : rapprocher les hommes et les femmes quelque soit leur conviction, leur religion ou leur race et faire, dans le même temps, table rase des désordres du monde pendant quelques semaines. Tous les quatre ans, ce fameux " esprit olympique " et cette non moins célèbre " trêve olympique ", imaginés par le Baron Pierre de Coubertin, sont sollicités au gré de rites (flamme, devise, drapeau, défilé, hymne, etc.) qui ne font qu’ajouter au caractère sacré de l’institution. On le sait, cette fraternité de cœur et d’idée a, plus d’une fois, été remise en cause. Et pourtant, malgré les guerres et les attentats, les boycotts et les tricheries, les surenchères et les scandales, malgré la pandémie du coronavirus qui a obligé de reporter d’un an des Jeux de Tokyo normalement prévus du 23 juillet au 8 août 2020, la fête ne saurait être remise en cause ni son succès, sans cesse révisé à la hausse.