En prime sur la Une, 2 épisodes de la série "Apocalypse : Hitler attaque à l'Est"

Patrick Weber vous propose une soirée spéciale avec les 2 épisodes de "Apocalypse, Hitler attaque à l'Est".

Les archives exceptionnelles de MIRA (Mémoire des Images Réanimées d'Alsace) ont pu illustrer le sort tragique des ‘Malgrés-nous’, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande. André Muller est l’un d’eux et avec sa caméra amateur, il filme ses derniers instants en famille. On le voit faire le salut militaire avant d’embrasser sa mère et sa sœur. Envoyé sur le front de l’Est, il meurt de la tuberculose au camp de prisonniers d’Orsk, en Russie, au printemps 1944. En Allemagne, les archives Agentur Karl Hoeffkes possèdent une collection de films amateurs de soldats allemands qui ont filmé leur vie sur le front et la très grande violence à l’œuvre dans les territoires de l’Est. Un film en particulier, terrible, montre une extermination de Juifs arborant l’étoile jaune, pendus dans la forêt, les pantalons baissés comme une ultime humiliation.

Après avoir été vainqueur à l’Ouest, Hitler attaque à l’Est et lance par surprise ses troupes sur l’URSS le 22 juin 1941. il veut conquérir cet “Espace vital” dont il rêve pour son Reich. C’est l’opération Barbarossa. Les Allemands foncent vers Moscou où rien ne semble les arrêter, malgré le sacrifice de centaines de milliers de soldats soviétiques. Mais la résistance de l’Armée Rouge s’organise et bientôt l’hiver russe décime une Wehrmacht réputée invincible... Hitler se heurte aux réalités ennemies : l’immensité du territoire, le froid polaire, et la détermination d’un peuple aux ressources humaines inépuisables. Bientôt la Wehrmacht capitule lors de la bataille de Stalingrad en février 1943. C’est le début du repli d’Hitler.

Une série documentaire d'Isabelle Clarke et Daniel Costelle à voir en prime sur la Une le vendredi 15 octobre à 20h00

Le programme est à revoir sur Auvio