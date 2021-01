Elizabeth II, les derniers combats d’une Reine

Elizabeth II, c'est l'Histoire en chair et en os. À 93 ans, la Reine d'Angleterre défie encore le temps et porte en elle la mémoire de notre monde moderne. Son règne est officiellement le plus long de la monarchie britannique, mais sa vie n'a jamais été un long fleuve tranquille.

Entre le bouleversement qu'a été le Brexit, l'hospitalisation du prince Philip, le renoncement de Harry et Meghan à la couronne et les accusations sexuelles contre son fils préféré, Andrew, elle a récemment dû faire face à de nombreux et douloureux défis. Mais la reine iconique reste inébranlable. Et elle est prête pour le prochain tour : gérer le passage réussi de la couronne.

Grâce à des images d'archives et à quelques scènes dramatiques, ainsi qu'à des interviews de ceux qui connaissent le mieux la famille royale, ce documentaire historique revient sur les principaux jalons de la reine au cours des dernières années.

Un documentaire de Pierre Hurel à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 08 janvier à 20h50 sur la Une