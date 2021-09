DOCU : Histoire controversée du Vol 77, écrasé sur le Pentagone dans les attentats du 11 septembre

Patrick Weber revient sur l'histoire du vol le plus controversé de l'histoire du 11 septembre : le Vol 77.

C'est sur ce vol qu'il y a eu le plus de rumeurs et que s'est concentrée la majorité des théories " conspirationnistes " selon lesquelles aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone.

La vague d'attentats suicides du 11 septembre a touché l'Amérique en son coeur. Elle a été la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité : quatre avions remplis de passagers se sont écrasés, les tours jumelles se sont effondrées et le Pentagone a lui aussi été touché. Au total plus de 3000 victimes . Et pourtant les thèses les plus folles, les rumeurs les plus délirantes, continuent à gangréner une partie de la planète. Plutôt que de chercher à rentrer dans la logique folle des théoriciens du complot, les auteurs de ce film vont faire un travail d'investigation et prendre comme objet principal l'élément qui a suscité le plus de rumeurs : le vol 77. C'est sur ce vol que s'est concentrée la majorité des théories conspirationnistes selon lesquelles aucun avion ne se serait écrasé sur le Pentagone.



