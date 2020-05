“Black Book” un film qui évoque des moments atroces de la seconde guerre mondiale

Continuez votre soirée avec le documentaire qui raconte l’histoire de la famille Ovitz, la seule à avoir entièrement survécu aux camps d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Les Ovitz étaient juifs, originaires de Transylvanie, en Roumanie. Sept d’entre eux, frères et sœurs, souffraient d’une forme spécifique de nanisme. Ils formaient la plus importante famille de Lilliputiens d’Europe. Et c’est à ce titre qu’ils devinrent à Auschwitz les cobayes favoris du docteur Josef Mengele. Par la grâce du diable raconte l’histoire de leur destin, ou plus exactement applique à ce destin la question du comment vivre, survivre et revivre ?