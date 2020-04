Alexandrie, la plus cosmopolite des mégapoles de l'antiquité à voir dans "Le temps d'une histoire"

Patrick Weber remonte le temps jusqu'à l'Antiquité. Dans cet épisode de la série documentaire "Megapolis, les plus grandes villes de l'Antiquité", nous partons à la découverte d'Alexandrie.

Lorsqu’Alexandre le Grand découvre l’endroit qui deviendra plus tard Alexandrie, au 4e siècle avant Jésus-Christ, le lieu se résume à un village de simples pêcheurs installé sur une lagune, entre lac et mer, au milieu de marécages. Et pourtant, c’est là que le Grand conquérant s’apprête à bâtir la plus brillante et la plus cosmopolite des Mégapoles de l’Antiquité.

Issue du néant, la ville d’une parfaite conception géométrique va sortir de terre, d’un bloc, gigantesque, et accueillera jusqu’à 1 million d’habitants. Elle révolutionne la pensée urbanistique antique par sa modernité. Placée idéalement entre deux "mers", entre deux mondes, entre Orient et Occident, Alexandrie sera le comptoir du monde méditerranéen. Cette position unique va la couvrir de richesses et lui permettre d’édifier d’incomparables constructions : la Grande Bibliothèque, véritable centre du savoir universel, le somptueux temple du Sarapeion et le monumental phare d’Alexandrie, prêt à éclairer le monde pour des siècles...

"Megapolis, les plus grandes villes de l’Antiquité" est une série documentaire de quatre épisodes, qui met en lumière les premières mégapoles de l’Histoire. A chaque épisode, une ville-monde se dévoile, depuis sa naissance jusqu’à son apogée, grâce de belles reconstitutions en images de synthèse. Athènes, Alexandrie, Tikal et Rome sont les heureuses élues. Les dignes représentantes des civilisations de la Grèce antique, de l’Egypte hellénistique, maya et gallo-romaine au temps de leur apogée.

