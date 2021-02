Vous les amoureux... de la Nature..., Tanguy vous invite à rejoindre le groupe Facebook "Notre Jardin Extraordinaire"

Construisons ensemble " Notre Jardin Extraordinaire ". Rejoignez-nous sur notre nouveau groupe Facebook ! Soyez à l’affût des beautés de la nature. Filmez, photographiez et partagez vos images, vos connaissances sur notre groupe " Notre Jardin Extraordinaire ". Les plus belles scènes seront peut-être sélectionnées pour une prochaine émission. Pourquoi ce groupe " Notre Jardin Extraordinaire " ? Tanguy Dumortier : "Pendant le confinement les téléspectateurs nous ont fait le cadeau de nous envoyer des images pour qu’on puisse en faire des émissions. L’expérience fut " extraordinaire ". L’idée de base est donc de prolonger cette aventure. Le but est que chacun amène sa petite pierre à l’édifice. Le Jardin Extraordinaire ne peut pas être partout tout le temps, par contre les gens sont des spectateurs qui sont partout et ils peuvent nous montrer ce qui se passe près de chez eux et le partager sur le groupe. Echanger un maximum de connaissances sur la nature nous permettra de mieux la connaître, de mieux l’apprécier, de mieux la mettre en valeur et pourquoi pas de mieux la protéger !" Qui peut publier sur ce groupe ? Tout le monde à partir du moment où il y a une intention de partager quelque chose… Puis-je publier une photo de mon chat ? Ce n’est pas le but premier du groupe qui est de partager la faune sauvage… mais si votre chat à une interaction avec la faune sauvage et a un comportement intéressant pourquoi pas, mais c’est avant tout la faune et la flore sauvage.

" En partageant on va s’apprendre des choses les uns aux autres ! "

A quoi vont servir toutes ces publications ? On collaborera avec ceux qui ont réalisé les meilleurs documents pour en faire une émission télé ! Et on pourra aussi les partager sur nos réseaux sociaux. Le but est aussi d’avoir un lieu d’échanges et de dialogues entre l’équipe du Jardin Extraordinaire et les amoureux de nature. En partageant on va s’apprendre des choses les uns aux autres !

© Tous droits réservés Un conseil pour bien filmer la nature ? Le 1er conseil… c’est prendre du temps et ne pas être trop pressé ! Bien observer les choses, bien connaître les habitudes des oiseaux par exemple, car oui les oiseaux ont des habitudes… et de s’interroger comment les filmer le mieux possible. Ce sont les acteurs les plus désobéissants du monde les animaux sauvages ; ils font ce qu’il leur plaît quand ça leur plaît ! Ce qui nous intéresse également ce sont les informations… ce qu’on peut apprendre du comportement d’une espèce. Quel matériel utiliser ? Le bon matériel est celui que l’on a déjà ! Et de bien le connaître pour en exploiter toutes ses possibilités et ses limites mais il faut toujours un pied ! Il est très difficile de filmer sans pied. Plus le téléobjectif est long, plus il faudra un trépied. Bienvenue à tous !