Une émission réalisée par les téléspectateurs dans "Notre Jardin Extraordinaire”

Nous sommes au début du printemps 2020 et nous sommes obligés de rester chacun chez nous, pour éviter la propagation d’un terrible virus… Quand on reste chez soi, on arpente, on explore son jardin avec beaucoup plus d’attention. Alors, l’équipe du Jardin extraordinaire a lancé un appel via internet à toutes celles et ceux qui peuvent le faire, de filmer des images de nature depuis leur jardin, leur terrasse ou leur balcon et de nous les envoyer. Vous avez été près d’un millier à répondre à l’appel de Tanguy.

L’équipe du Jardin extraordinaire a dû effectuer des choix ; à Courcelles, Didier nous présentera ses coccinelles ; A Francorchamps, Bertrand a su saisir des moments de vie de ses escargots ; A Jemelle, Fabian offre le gîte à un oiseau qui s’est carrément installé dans son intérieur ; A Brye, près de Fleurus, Michel d’Oultremont est un des meilleurs photographes animaliers d’Europe. Coincé dans son jardin, il nous présente ses poules. Et ce n’est là qu’un échantillon des surprises qui nous attendent ce dimanche.