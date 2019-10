Un Jardin Extraordinaire "spécial Halloween" ce dimanche 27 octobre

Nous irons tout d’abord à la rencontre d’un petit animal qui nous énerve particulièrement, la taupe ! Capable de creuser jusqu’à vingt mètres de galerie par jour, elle nous cause bien des tourments en laissant sur son passage bon nombre de monticules de terres dans nos jardins et pelouses.

c'est en Australie que vit le petit renard volant ! - © Tous droits réservés

L’autre invité de la spéciale " Halloween " est un mammifère autrement plus inquiétant dans notre imaginaire collectif, la chauve-souris. Il en existe 1200 espèces dans le monde. Nous observerons la chauve-souris vampire, la seule de la planète qui se nourrit de sang ; la roussette, qui avec ses 75 cm d’envergure est la plus grande chauve-souris d’Afrique ; en Australie, le petit renard volant vit en bande de plus d’un million d’individus ; au Mexique la chauve-souris à long nez est la grande polinisatrice des cactus et de l’agave. Sans elle, la téquila n’existerait pas !!