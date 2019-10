Trois documentaires inédits du Jardin extraordinaire au FINN

Dimanche 13 octobre à 20h30, Le Jardin extraordinaire vous propose une soirée spéciale dans le cadre du festival international Nature Namur.

En avant-première, trois émissions inédites seront présentées à Namur, en présence de Tanguy Dumortier et son équipe. Pendant une heure trente vous aurez l’occasion de découvrir la vie des nichoirs, la forêt finlandaise et l’île d’Hokkaido.

La vie dans les nichoirs : ce sont de simples boîtes en bois, et pourtant, bien placées et équipées de caméra, ces "simples boîtes" vont devenir le théâtre de moments émouvants et passionnants. Pendant 6 mois, 25 nichoirs équipés de caméras de surveillance ont filmé la vie des oiseaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de la première visite à l’envol des jeunes en passant par l’éclosion des œufs… vous voici aux premières loges pour assister à la vie dans les nichoirs !

Finlande, le pays des 100.000 lacs : à la fin du printemps, l’équipe du Jardin Extraordinaire se met à l’affût dans la forêt finlandaise avec l’espoir de voir ours, gloutons et loups. En attendant ces rencontres, le temps semble changer son parcours, et d’autres animaux passent devant l’affût…

Hokkaido, le pôle japonais : le Nord du Japon est à la même latitude que Marseille, mais en hiver la météo n’est pas exactement la même. Le thermomètre plonge jusqu’à -25 degrés et même la mer se fige en banquise ! Pourtant, pour ceux qui bravent le froid, les rencontres sont extraordinaires : aigles de Steller, cygnes chanteurs, cerfs sika, kétoupa… et quelques surprises vont rythmer un tournage glacial.

Le Jardin Extraordinaire sera présent pendant toute la durée du festival, du 11 au 20 octobre. Un stand vous attend sur place, le 13 octobre à 20h30, trois reportages inédits seront diffusés en présence de Tanguy Dumortier, et plusieurs conférences-débats sont organisées pendant la durée du festival.