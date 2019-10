Tanguy président !

En 1994, Tanguy Dumortier partait en Norvège avec les scouts. Un premier contact avec la nature, un déclic pour le présentateur de l’émission Jardin Extraordinaire. 25 ans plus tard, il préside le Festival international Nature Namur.

La relation entre Tanguy Dumortier et le Festival international Nature Namur a débuté en 2009, il y présentait son premier film dans la compétition amateur, il s’intitulait " expédition barge ", c’était le portrait d’un oiseau (la barge à queue noire) et d’un peintre, Yves Fagniart qui suivait cet oiseau du Sénégal à l’Islande. C’était complètement… barge. J’adore toujours cet oiseau et Yves est devenu un grand ami avec qui j’ai beaucoup voyagé. C’était un film un peu maladroit mais je me suis bien amusé à le faire… D’autres films ont suivi, les années suivantes j’ai présenté des films dont je suis toujours très fier : " Le réveil des Virunga " le premier film tourné dans ce Parc du Congo dans les années après-guerre, et " le continent des couleurs " qui ont tous les deux été initiés grâce au Festival Nature Namur et diffusé ensuite par National Geographic. Une belle récompense !

Quelques années plus tard Tanguy devient président du festival. En 2016, Philippe Taminiaux et Philippe Blerot les fondateurs du Festival m’ont passé le flambeau. Je les soupçonne de vouloir prendre plus de vacances !



Etre président du festival qu’est-ce que cela implique ? Cela implique de se mettre toujours à la place des spectateurs pour essayer de leur offrir le plus beau festival possible ! Rempli de choses attendues (des splendides films et photos) et de quelques surprises. C’est évidemment une implication bénévole, on sélectionne les films, on discute beaucoup, on essaye sans cesse d’améliorer l’événement, Qui repose sur une équipe de 3 permanents et de plus de 100 bénévoles !

La vingt-cinquième édition du Festival international Nature Namur se tiendra du 11 au 20 octobre, dont une soirée spéciale Jardin Extraordinaire le 13 octobre.