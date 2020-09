Tanguy Dumortier évoque son été et le retour du Jardin Extraordinaire pour sa 55e saison

Pour Tanguy Dumortier, la période estivale fut dense, à la fois calme et rythmée. Entre des vacances en famille bien méritées et mise en place de la 55e saison de la toujours jeune émission du Jardin Extraordinaire.

C’est sous la forme d’une interview qu’il évoque les chantiers actuels et à venir.

Bonjour Tanguy, où avez-vous passé vos vacances ?

En Wallonie bien sûr !!! Et j’ai aussi passé une dizaine de jours en Bretagne, dans ma belle-famille.

Qu’avez-vous fait cet été ?

Quand j’étais en vacances, j’ai regardé la comète, joué avec mes enfants, nagé dans l’océan, écouté les oiseaux… des vacances :-) quand j’étais au travail, j’ai préparé la future saison du Jardin, j’ai tourné pour " mon plus beau village ", " mes vacances au musée ", participé à quelques émissions de radios, terminé le montage d’un documentaire sur l’Ethiopie.

Comment s’est déroulée la réalisation de cette nouvelle émission notre Jardin ?

Comme on est "déconfiné", on a transformé un peu la formule en allant voir les téléspectateurs plutôt que de les appeler par Skype comme on le faisait en confinement. Ça a donné lieu à de belles rencontres ! On était heureux de se rencontrer "en vrai" avec celles et ceux qui nous ont envoyé des histoires et images.

Vous avez tourné des présentations aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles, quels sont vos coups de cœur ?

J’ai toujours du mal à choisir précisément, mon coup de cœur c’est un ensemble de petits coins de paradis, plus nombreux qu’on ne pense chez nous ! J’ai aussi un gros coup de cœur pour ces femmes et ces hommes qui aménagent des zones sinistrées pour en faire des coins de nature. Un terril noir qui est devenu une colline verte, j’adore ce genre de transformation. Ça montre aussi que lorsqu’on la protège la nature reprend ses droits et revient vite.

Quels sont les témoignages qui vous ont le plus touchés ?

Encore une fois, j’ai bien du mal à choisir… ce qui me touche le plus c’est la bonne volonté, l’esprit d’entraide et de coopération qui motive nos téléspectateurs – acteurs. Fabriquer une émission avec ses téléspectatrices et téléspectateurs, c’est une expérience unique !

La crise que nous traversons actuellement a-t-elle modifié votre rapport à la nature, à la vie sauvage, aux rapports humains ?

En partie oui. Je crois que ce séisme nous a montré à quel point nous pouvons effectivement " ralentir " nos modes de vie et y gagner beaucoup. Personnellement, comme j’ai beaucoup moins voyagé, j’ai pu reprendre contact avec des amis, retourner à des endroits où je n’étais plus allé depuis longtemps, j’ai pris le temps de regarder de petits événements naturels qui se passe juste à côté de chez nous mais qu’on oublie parfois.

Quels sont les prochains documentaires qui attendent nos téléspectateurs ?

C’est sans doute le plus beau programme qu’on ait jamais eu depuis que je suis au Jardin (c’est la septième année déjà !), on a des documentaires sur les papillons, l’Islande, les chevreuils, l’Ethiopie, le lynx, les loups Arctiques… on va parfois très loin, d’autres fois tout près (on a aussi un magnifique film sur les vaches !) impossible de tous les citer mais " le Jardin extraordinaire " va une fois de plus très bien porter son nom pour sa 55e année !

Retrouvez le Jardin Extraordinaire, tous les dimanches soirs sur la UNE dès 20h15.