Suite au décès d’Arlette Vincent, la RTBF modifie ses programmes

Après sa diffusion en 2015 dans une soirée événement 50 ans du Jardin extraordinaire, Arlette Vincent, vous avait confié qu’elle ne voulait plus apparaître en télé mais que ce documentaire était le plus beau cadeau qu’on pouvait lui faire.

Suite au décès d’Arlette Vincent , grande dame de la télé et incarnation pendant des années de la plus ancienne émission de la RTBF " Le Jardin Extraordinaire ", nous modifions la programmation ce soir sur la Une.

En empruntant à Charles Trenet le titre d’un de ses plus grands succès, le réalisateur Raymond Dastra ne s’imaginait pas qu’il était sur le point de poser la première pierre de ce qui deviendra le rendez-vous télévisuel incontournable de trois générations. Pendant 50 ans, le Jardin a connu des hauts et des bas, mais a toujours mis en avant la défense des animaux et de l’environnement. Raconter la saga du Jardin, c’est retracer l’histoire de notre rapport à la nature pendant un demi-siècle.

Ce documentaire de 60 minutes est truffé d’archives exceptionnelles et de nombreux témoignages.