Rendez votre jardin encore plus accueillant pour les oiseaux et pour la nature

Le salon des oiseaux des jardins vous ouvre ses portes les 6, 7 et 8 mars 2020

A travers la découverte des oiseaux qui nous entourent ce salon vise à mettre à l'honneur le jardin naturel et la biodiversité qui s'y trouve.

Vous aurez l'occasion de rencontrer de nombreux exposants et conférenciers passionnés qui vous feront partager leur métier, leurs expériences et qui pourront vous conseiller pour vous permettre d'accueillir encore mieux, non seulement les oiseaux, mais aussi la nature en général dans votre jardin.