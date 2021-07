Pendant ses vacances, Tanguy Dumortier s'était lancé un défi sportif. Défi réussi avec quelques photos !

100km à pied en 24 heures ! Tel est le défi du présentateur du Jardin extraordinaire. Il nous évoque son projet : "depuis quelques années, je succombe aux charmes de la Bretagne, à la fois proche de chez nous et très dépaysante. Quand la mer n’est pas trop agitée, j’en profite pour un plongeon en apnée dans les petites criques, à la découverte des poulpes, crabes et hippocampes. Si le vent se lève je reste sur les rochers à regarder les vagues et le spectacle de la tempête. Il pleut parfois mais le soleil revient toujours."

"Cette année avec mon collègue et ami Cyril, on s’est lancé un défi : faire le tour de Belle-Ile en mer en moins de 24 heures. Un peu plus de 80 kilomètres et 2000m de dénivelée. On a choisit une nuit de pleine lune pour longer la côte sauvage et marcher sans lampe sur le sentier côtier. Quand la fatigue commence, à midi ou à minuit, on s’arrêtera sur les petites plages où les enfants construisent des châteaux de sable qui semblent aussi éternels que les vacances."

Arrivée prévue au Palais, la "capitale" de Belle-Ile en mer, son petit port et ses maisons de pêcheurs… une belle pause en attendant la prochaine randonnée !

Belles vacances à vous !