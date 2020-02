Oiseaux bagués, oiseaux observés

Les oiseaux viennent principalement des pays scandinaves et de l'Europe de l'est pour rejoindre les pays du sud. Ils migrent au gré des conditions météorologiques et de la disponibilité en nourriture.

C’est un phénomène grandiose mais fragile que les ornithologues et les scientifiques étudient, observent et surveillent depuis des décennies et ce, grâce au baguage, un outil de surveillance et d’observation des populations d’oiseaux sauvages. Cette technique a été inventée en 1899 par un instituteur Danois, Ch. Mortensen, initialement afin de déterminer où les oiseaux nicheurs d’Europe allaient passer l’hiver.