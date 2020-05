Notre Jardin Extraordinaire en compagnie des cigognes blanches de Virelles

C’est donc depuis 2015 que l’étang de Virelles a le privilège exceptionnel d’héberger la nidification de la cigogne blanche. Il s’agit du seul site où l’espèce niche à l’état sauvage pour l’ensemble de la Wallonie. Fin février, le couple habituel de cigognes était de retour sur le site mais une tempête a fait tomber leur nid au sol. Très vite, les grands oiseaux se sont mis à le reconstruire afin de démarrer leur couvaison. Et, ce 28 avril 2020, des cigogneaux sont nés. Il y en a peut-être trois : le nombre sera confirmé dans les tout prochains jours. Jusqu’en 2019, ce couple était le seul à nicher à l’état sauvage en Wallonie. Mais depuis trois semaines, les observations de cigognes blanches se multiplient près de l’étang. Et c’est ainsi que le vendredi 17 avril, un couple de cigognes en parade était signalé, à la limite ouest de la réserve naturelle. Et que dès le lendemain, ce deuxième couple semblait bien avoir pris possession du tronc d’un vieux peuplier. Là aussi, la couvaison devrait démarrer rapidement pour une durée d’un mois. Les jeunes resteront ensuite au nid deux mois avant de s’émanciper.



Durant les trois mois à venir, de petites vidéos viendront aussi alimenter la chaîne YouTube de l’Aquascope pour ne rien rater de la couvaison, de la naissance des jeunes et de leur préparation à l’émancipation.



pour plus d’infos : site de l’Aquascope