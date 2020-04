Notre Jardin Extraordinaire : Ces dimanches 26 avril et 3 mai, on repart en safari aux quatre coins de notre pays.

Vous avez été plusieurs milliers à réagir à l’appel de Tanguy Dumortier et à lui envoyer des images de la nature qui nous entoure. Réalisée par les téléspectateurs, le 3e épisode de Notre Jardin Extraordinaire nous plonge, c’est le cas de le dire, pour une immersion dans nos " drink stations " naturelles ou pas !! A Profondeville, Frédéric nous fera découvrir ses tritons ; à Tournai nous ferons la connaissance des grenouilles de Thomas. En sortant de la mare, nous prendrons la direction de Seneffe où nous attendent Anne et Robert tout heureux de voir leur chouette chevêches pondre ses premiers œufs ; A Tournai, Gatien partagera les premières images des faucons pèlerins installés dans l’église Saint-Jacques de Tournai ; à Bruxelles, Jean nous présentera ses renards urbains. Et ce n’est là qu’un échantillon des surprises qui nous attendent ce dimanche. Face aux circonstances, la plus ancienne émission de télévision d’Europe fait peau neuve !!!

Une émission faite grâce à vous ! Des images surprenantes et magnifiques à découvrir ce dimanche 26 avril sur La Une.

