Les missions de l'UAB (Unité anti-braconnage)

un triste constat - © Tous droits réservés

Les missions de l’UAB sont multiples : elle effectue et coordonne, notamment avec les cantonnements du D.N.F., la répression en matière de grand braconnage ou de braconnage dit " industriel ". Elle coordonne des opérations ciblées sur le terrain visant à améliorer la recherche et la constatation des infractions dans les matières qui relèvent de son " core business ". Elle recherche les infractions et effectue les enquêtes dans le cadre de dossiers complexes portant atteinte au patrimoine naturel. Elle appuie les services extérieurs du Département Nature et Forêts en matière de missions de police, par l’utilisation de techniques d’intervention modernes. Priorité est donnée à la recherche et au constat d’infractions à la loi sur la chasse et la pêche et à la loi sur la conservation de la nature, en particulier ce qui a trait au braconnage organisé