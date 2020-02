Le Spitzberg en Norvège, véritable arche de Noé végétale

Lors du Jardin Extraordinaire diffusé ce 02 février, Tanguy nous a emmené à la recherche du renard blanc qui vit à proximité du Cercle polaire, au Spitzberg. Le Spitzberg signifiant “montagnes pointues” est la plus grande île de l’archipel du Svalbard appartenant à la Norvège.

D'une superficie de 39044 km2, elle mesure 280 kilomètres de longueur du nord au sud pour 40 à 225 kilomètres de largeur d'est en ouest. Longyearbyen, sa capitale, est la 2e ville la plus proche du Pôle nord. Fondée au début du 20e siècle pour exploiter du charbon, elle compte environ 2000 habitants et possède l’université la plus septentrionale de la planète !! Fondée en 1993, elle accueille des étudiants venus y apprendre la biologie, la géologie, la géophysique ou la technologie arctique. Mais l’intérêt scientifique du Spitzberg ne s’arrête à son université !!!!