Le laboratoire de glaciologie de l'ULB, quand la calotte glaciaire raconte l'histoire de l'environnement

Le Laboratoire de Glaciologie de la Faculté des Sciences de l'Université Libre de Bruxelles à partir duquel Tanguy vous a présenté l’émission de ce dimanche est une unité de recherche axée sur l'étude des glaciers et des calottes glaciaires et leur relation au sein du système climatique. Le principal objectif du Laboratoire de Glaciologie est une meilleure compréhension des conditions initiales et limites des grandes masses de glace (continentales ou marines), ainsi qu'une approche globale des processus gouvernant leurs interactions avec le climat, plus spécifiquement dans le cadre de l'impact potentiel de l’humanité sur le climat futur à l’échelle mondiale.

Plusieurs groupes de travail compose le laboratoire : le groupe GEMICE (Géophysique et modélisation de la glace) est spécialisé dans le développement de modèles numériques de calottes glaciaires, appliqués à des problèmes glaciologiques spécifiques, tels que les lignes de mise à la terre, les ruisseaux de glace, les transitions calotte glaciaire / plateau de glace, etc... La validation de ces modèles se fait actuellement en utilisant la géophysique terrestre et aérienne, comme le sondage par écho radio. Le travail sur le terrain est concentré sur les glaciers de l'Antarctique.

Le groupe PROPICE (Propriétés de la glace) se concentre sur les propriétés physico-chimiques de la "glace d'interface", comme la glace-substrat rocheux, la glace-océan ou la glace-atmosphère. Cette expertise est basée sur des expéditions sur le terrain polaire (Arctique et Antarctique) et sur le développement de techniques analytiques pour l'étude de la glace riche en impuretés solides ou liquides : texture et tissu, isotopes stables d'oxygène et d'hydrogène, teneur totale en gaz et gaz composition, salinité en vrac, chimie, etc.

Intéressé par les études ? Le Laboratoire de Glaciologie compte deux universitaires chargés de l'enseignement de la géographie physique, de la glaciologie et de la (paléo-) climatologie au Bachelor of Geographical Sciences et au Master of Management and Science of the Environment of the ULB.

