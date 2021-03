Le Jardin Extraordinaire : Opération mangeoire pour le printemps !

Le 7ème volet de Notre Jardin Extraordinaire fait la part belle aux mangeoires d’oiseaux ! Une émission spéciale dans laquelle Tanguy Dumortier apporte des astuces simples pour attirer la plus grande variété d’oiseaux et permettre d’assister à un ballet fascinant chez vous.

A bord de son " Food truck Vélo " spécialement conçu pour l’occasion, Tanguy va sillonner une petite partie de la Belgique pour faire une livraison de graines et étudier le terrain ! Comment bien nourrir les oiseaux pour attirer un maximum de diversité ? Quels types de mangeoires choisir ? Une mangeoire en milieu urbain, sur une terrasse, avec un chat à la maison, c’est possible ? Oui ! Mais alors… comment protéger ces mangeoires des prédateurs… Et comment empêcher les gros oiseaux de les envahir ?