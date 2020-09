Le FINN et le Jardin Extraordinaire s'associent pour une superbe soirée et vous offrent des places !

La 26e édition du FINN, le Festival international Nature de Namur, se déroulera du 09 au 18 octobre 2020 sur le site de la citadelle de Namur et à l'espace culture Delta. Une fois encore, les organisateurs ont prévu une programmation exceptionnelle et un accueil en toute sécurité.

Le Delta, situé au confluent de la Sambre et de la Meuse à Namur © Tous droits réservés

Le village nature animé par le Cercle des Naturalistes de Belgique accueillera en toute convivialité et sécurité public, photographes, cinéastes et acteurs du monde associatif ; des conférences, des rencontres et de nombreuses animations scolaires animeront chaque jour les lieux !