Le fascinant voyage des grues

Oiseau puissant, la grue cendrée (grus grus) migre chaque année en hiver, de l’Europe du Nord vers les climats plus chaleureux du Sud de l’Espagne ou de l’Afrique du Nord. Un long voyage de plus de 2500 kilomètres. s’effectue par étapes et parmi ces principales haltes figure le Lac du Der en Champagne.

La Grue cendrée un des plus grands oiseaux d'Europe possède une envergure de 2 m à 2,40 m pour un poids de 4 à 6 kg. Son nom de " cendrée " lui vient de sa couleur à dominante grise, couleur cendre, relativement uniforme. Elles utilisent les ascendances thermiques pour s'élever en planant et se déplacer en évitant de battre des ailes. Ce qui leur permet d’économiser leur énergie et d’effectuer des vols de plus de 30 heures sans interruption pouvant atteindre de 800 kilomètres. Lors de vols migratoires, elles se déplacent en grands groupes et en formation, guidées par un individu qui une fois fatigué prend place à l'arrière. En vol, les grues cendrées crient, la plupart du temps, environ tous les dix à quinze secondes. Le chant, un " grou " sonore, peut s'entendre jusqu'à quatre kilomètres. C'est une particularité anatomique du bréchet de la grue qui explique son exceptionnelle puissance.