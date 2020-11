Quelques signes distinctifs pour reconnaître une sittelle torchepot

Oiseau forestier, la sittelle torchepot (Sitta europaea) est présente dans toute la Wallonie. Elle affectionne particulièrement les essences à écorce crevassée et la présence d'un sous-bois, surtout de noisetiers. Elle peut aussi s'installer dans les grands parcs et jardins boisés ainsi que dans les alignements de vieux arbres. Elle niche dans les trous d’arbres ou parfois dans une cavité dans lesquels elle amasse des morceaux d’écorces ou des feuilles sèches. La sittelle a la particularité de rétrécir le diamètre du trou avec de la boue lorsqu'il est trop grand, ce qui lui a d'ailleurs valu son nom de " torchepot ".

Elle possède une morphologie typique avec sa grosse tête, son cou très court, son long bec pointu et sa queue courte et robuste. Elle est gris bleuté dessus et orangée dessous. Elle a la joue blanche et un trait noir sur l'œil. Elle se déplace sur les branches et les troncs, aussi à l'aise en montant qu'en descendant la tête en bas. La sittelle torchepot est le seul oiseau indigène capable de " grimper " vers le haut comme vers le bas (la tête à l’envers donc).