La fée des rivières de retour chez nous ?

Malgré une protection intégrale en région wallonne dès 1983, les indices de sa présence se sont raréfiés à l’extrême. Aujourd’hui, peu de spécialistes ont eu la chance de croiser la loutre le long de nos cours d’eau. Néanmoins, ce petit mammifère carnivore aux doigts griffus et palmés fait progressivement et en toute discrétion son retour dans nos contrées. Aucun processus de recolonisation n’a été observé au cours des dernières années.

En Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg, un projet LIFE-Nature transfrontalier spécifiquement destiné à la restauration des habitats de la loutre s’est déroulé d’octobre 2005 à mars 2011 dans les bassins de l’Ourthe, de la Sûre, de la Rulles et de l’Our. Il a notamment permis de restaurer 145 ha de fond de vallée enrésiné, de créer 117 ha de réserve naturelle, de créer 160 mares, de planter 18 km de ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques), de lever 15 obstacles à la remonté du poisson, de restaurer 5 frayères, d’installer 9 loutroducs, de gérer les populations de plantes invasives sur plus de 200 km de cours d’eau, etc.