La fabuleuse histoire des nichoirs connectés !

Des couples commenceront à se former dès la fin du mois de mars.

La période de reproduction de la mésange charbonnière se déroule durant le printemps et l’été.

Les premiers œufs seront pondus à partir du mois d’avril. La femelle pondra alors entre deux et six œufs, qu’elle couvera durant 13 ou 14 jours. Les petits resteront alors au nid durant 16 à 21 jours avant de le quitter, période durant laquelle le mâle assistera généralement la femelle pour nourrir sa progéniture. Des voyages incessants pour les parents qui viennent nourrir leur progéniture toutes les cinq minutes et cela toute la journée, pendant plusieurs semaines !!!