L'incroyable histoire des oeufs

En 1862, un Américain nommé Thomas Wentworth Higginson a écrit ceci : "Si on me demandait de citer la chose la plus parfaite de l'univers et que ma vie en dépendait, je répondrais : un œuf d'oiseau." Et il en existe une variété impressionnante !

L'œuf est une structure remarquable. Chaque élément, contribue à créer une nouvelle vie. Le jaune a nourri l'embryon, l'albumen l'a défendu et la coquille l'a protégé.

Il en existe une incroyable diversité, non seulement en termes de taille et de forme, mais aussi de couleur et de taches. 10.000 espèces d'oiseaux… peuplent notre monde !

Mais comment l'œuf se construit-il ? Et surtout, pourquoi est-il fait ainsi ? Comment la coquille peut-elle être assez solide pour protéger l'oisillon et assez fragile pour qu'il puisse la briser ?

Du plus petit, celui du colibri d'Elena, qui pèse moins d'un demi-gramme, au plus gros, l'œuf d'autruche, 4 000 fois plus lourd, vous allez, étape par étape, suivre l'œuf depuis sa création jusqu'au moment où l'oisillon éclos. A chaque espèce, sa propre stratégie pour couver sa progéniture !

Le jardin extraordinaire à ne pas manquer ce dimanche le 9 mai 2021 sur la Une à 20H20. Version sous-titrée A voir ou revoir également sur AUVIO