"L'auberge espagnole", à voir ce dimanche 14 novembre vers 20h20 sur la Une

"Le premier rendez-vous a lieu dans le petit village de Solsona, sur les contreforts sud des Pyrénées. C’est la Catalogne, mais c’est aussi le début du mois de janvier, et au lever du soleil, les températures sont largement en dessous de zéro quand arrive Joan, un jeune guide plein d’enthousiasme, dont la tâche est de me faire découvrir les charognards de la région. Au bout d’une piste, il me dépose dans une petite cabane en bois. Ce sera mon refuge pour deux jours. Devant cet affût, Joan dépose des restes de boucherie. Ce qui n’est d’aucune utilité pour nous est tout à fait comestible pour d’autres espèces. C’est d’autant plus intéressant que celles-ci vont parfaitement nettoyer et digérer tout ce qu’elles mangent. On les appelle charognards. En réalité, ce sont de vrais recycleurs."

Pour les vautours, c’est surtout une lutte pour manger. Après quelques minutes, le travail est fini. Puis, un par un, ils décollent lourdement, s’arrachent à la gravité et remontent vers le soleil à la force de leurs ailes. Dès qu’ils sont assez haut, ils se laissent planer et reprennent leur grande ronde dans les airs.

Caché dans l’affût, j’ai à peine le temps d’installer ma caméra que les vautours atterrissent déjà. À l’extérieur, j’ai planqué de petites caméras entre les pierres pour filmer la scène au grand angle de tout près. Il faut quelques minutes avant que le premier s’avance, puis tous les autres suivent dans un tourbillon de plumes, de coups de bec et de cris aigus. Pilotées à distance, les petites caméras sont au cœur de l’action quand débute la curée, un étrange mélange entre une mêlée de rugby et une danse synchronisée.

Au sol subsistent les miettes du festin. Un renard profite de l’aubaine. Le vent glacial fait onduler sa magnifique fourrure rousse. Il poursuit le dernier vautour encore présent, puis, nerveusement, ratisse le terrain sans jamais perdre l’affût des yeux. Je suis toujours caché, il ne peut pas me voir mais il m’a senti. Je m’efforce de faire des mouvements très délicats pour ne pas attirer son attention. Une grande ombre survole la zone. Prudent et repu, le renard quitte la scène.

À présent, il ne reste que les os. Et ils vont aussi être mangés et recyclés. C’est une mission pour le gypaète barbu, cet oiseau a une sacrée gueule : trois mètres d’envergure, des ailes sombres, des yeux jaunes cerclés de rouge, un poitrail roux et une barbichette noire. Malgré sa stature, il est méfiant. Il survole plusieurs fois le site avant d’atterrir, se penche, saisit un os du bout du bec… et l’avale comme une simple friandise ! J’en reste tellement étonné que j’oublie de filmer. Heureusement, il recommence quelques mètres plus loin, avant de tomber sur un os trop grand. Il l'emporte dans les airs et le lâchera pour le casser en sections plus petites qu'il avalera sans problème.

En Andalousie, dans une sierra vide de toute présence humaine, une nouvelle cabane me rend invisible aux yeux d’une harde de cerfs. Ils sortent à la tombée de la nuit et se détachent sur les crêtes à l’heure où se lèvent les étoiles. Un autre affût abrite ma première rencontre avec l’aigle royal. Son regard doré semble démasquer les artifices qui me camouflent. Je retiens mon souffle. L’aigle se détend et du haut de son rocher, scrute les environs avant de lancer ses attaques foudroyantes.

À l’aube, Martin me guide vers un dernier affût. Tous nos gestes sont silencieux. L’endroit a été choisi minutieusement après des années d’études du terrain. Concentré, j’essaye d’apprendre très vite le paysage, de deviner d’où pourrait surgir le lynx, je teste et reteste mon matériel, je grignote en silence pendant que les heures défilent. Je ne peux qu’attendre, espérer, et mettre toutes les chances de mon côté en anticipant ce qui pourrait arriver. Le temps passe. Rien ne dicte sa trajectoire à un animal sauvage, c’est l’incertaine beauté de mon métier. Rester attentif pendant trois, cinq, sept heures… Et tout à coup, au loin, une forme s’avance. Aucun doute, c’est un lynx. Un sorte de grand chat haut sur pattes au pelage tacheté de noir, avec de longs favo- ris blancs et des pinceaux de poils au bout des oreilles. En général, on ne l’aperçoit que quelques secondes, mais la chance me sourit. Dans les derniers rayons du soleil, ce mâle de lynx ibérique décide de se poser pour une petite sieste juste devant l’affût. Notre tête-à-tête dure vingt minutes.

Au début du XXe siècle, les lynx ibériques étaient probablement cent mille en Espagne et au Portugal. Au début du XXIe siècle, ils n’étaient plus qu’une centaine. Heureusement, quelques passionnés ont sonné l’alarme et, grâce aux programmes de conservation, ils sont aujourd’hui près de mille. C’est trop peu : pour que l’espèce soit tirée d’affaire, les scientifiques estiment que les lynx ibériques devraient être trois fois plus.