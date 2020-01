Inde : Le tigre du Bengale, un seigneur en danger !

En Inde, le léopard n’est pas le seul félin vivant. Le tigre du Bengale est l’un des plus beaux animaux sauvages vivant dans la péninsule indienne, Apprécié pour son " manteau " distinctif, il trouve son origine au Bangladesh, où il est considéré comme un trésor national. Popularisé par Walt Disney dans le Livre de la Jungle sous les traits de Shere Khan, redoutable mangeur d’hommes, ennemi juré de Mowgli. Il est aussi, malheureusement l’un des animaux les plus menacés au monde.

Trois des huit sous-espèces de tigres, le tigre de Bali, le tigre de la Caspienne et le tigre de Java ont été rayées de la carte pour ces raisons. Il a fallu attendre en 1969 avant que la catastrophe soit considérée dans toute son ampleur et que des mesures de protection soient mises en place pour freiner l’extinction totale de l’espèce.

De plus, la très forte croissance de la population de l’Inde a réduit considérablement son territoire de vie tout en diminuant la quantité de ses proies. L’espace vital dont dispose aujourd’hui l’espèce est 20 fois plus restreint qu’il ne l’était au début du XXe siècle.

S a fabuleuse peau sert à fabriquer des tapis, des sacs, des chaussures et des accessoires de toutes sortes.

Ce déclin a pu être ralenti grâce un programme de sauvegarde qui a permis la création d’habitats protégés. Aujourd’hui, avec une population d’à peine 4 000 individus, le tigre du Bengale est la sous-espèce de tigres qui compte le plus grand nombre d’effectifs, soit environ la moitié de tous les tigres de la planète. On compte actuellement entre 3500 et 4000 tigres du Bengale.